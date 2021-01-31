Популярний український співак Дмитро Монатік зробив перерву між роботою і повеселився разом з маленькими синами

Як повідомляє Politeka.net, дружина музиканта, Ірина, показала кадри спільного відпочинку на своїй сторінці в "Instagram". У вихідний сімейство на чолі зі знаменитим татом попрямувало в торгово-розважальний центр.

На фотографії, розміщеній в сторіз, Дмитро Монатік зображений в чорному спортивному костюмі з шапочкою і маскою, Він присів в глибоке крісло зі смартфоном в руках, а цікаві сини Данило і Платон притиснулися до батька з боків, уважно розглядаючи екран. Варто відзначити, що молодший практично повністю скопіював стиль співака, а старший надів більш яскравий одяг.

Ірина Монатік також виклала коротке відео, на якому Дмитро (вже у фіолетовій зимовій куртці) разом з Данею і Платоном захопилися великим сенсорним фортепіано, встановленим в одному із залів торгового центру. Тато і сини почали ходити по клавішах, які підсвічувалися у них під ногами.

"Вихідний. Музиканти мої", - підписала кадри щаслива мама.

Варто відзначити, що Дмитро з дружиною Іриною і малюками живе в приватному будинку, тому дітям є, де розгулятися, навіть під час карантину. Нещодавно тренер "Голос країни" опублікував у соцмережі кумедне відео: спочатку він сидить за столом і озирається по сторонах, а в наступний момент упускає голову на стіл і буквально перетворюється в сніг, від артиста залишаються лише червона шапка і купки снігу.



Нагадаємо, Монатік в трусах насмішив Дорофєєву і Брежнєву, відео яскравої витівки.

Також Politeka писала, що неприємності наздогнали сім'ю Монатіка на відпочинку, дружина співака розбурхала одкровенням.