Популярный украинский певец Дмитрий Монатик сделал перерыв между работой и повеселился вместе с маленькими сыновьями
Как сообщает Politeka.net, жена музыканта, Ирина, показала кадры совместного отдыха на своей странице в "Инстаграм". В выходной семейство во главе со знаменитым папой направилось в торгово-развлекательный центр.
На фотографии, размещенной в сториз, Дмитрий Монатик запечатлен в черном спортивном костюме с шапочкой и маской, он присел в глубокое кресло со смартфоном в руках, а любопытные сыновья Даниил и Платон прижались к отцу по бокам, внимательно рассматривая экран. Стоит отметить, что младший практически полностью скопировал стиль певца, а старший надел более яркую одежду.
Ирина Монатик также выложила короткое видео, на котором Дмитрий (уже в фиолетовой зимней куртке) вместе с Даней и Платоном увлеклись большим сенсорным фортепьяно, установленным в одном из залов торгового центра. Папа и сыновья принялись ходить по клавишам, которые подсвечивались у них под ногами.
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"Выходной. Музыканты мои", - подписала кадры счастливая мама.
Стоит отметить, что Дмитрий с женой Ириной и малышами живет в частном доме, поэтому детям есть, где разгуляться, даже во время карантина. Недавно тренер "Голос країни" опубликовал в соцсети забавное видео: сначала он сидит за столом и оглядывается по сторонам, а в следующий момент роняет голову на стол и буквально превращается в снег, от артиста остаются лишь красная шапка и кучки снега.
Напомним, Монатик в трусах насмешил Дорофееву и Брежневу, видео яркой выходки.
Также Politeka писала, что неприятности настигли семью Монатика на отдыхе, жена певца взбудоражила откровением.