Украинский певец, детектив шоу "Маска", Олег Винник, заворожил образом в косухе

Артист завоевал любовь миллионов женщин, пишет Politeka.net. Стилем и талантом певца нельзя не восхищаться.

В этот раз певец предстал в шоу "Маска" в стильном образе - в черной косухе и в красной кофте. Соответствующее фото Винник опубликовал в своем Инстаграм.

Певец убрал волосы за уши и посмотрел в камеру, направив в нее указательный палец.

"Друзья, интересны ваши предположения, кто скрывается в фантастических образах героев гипершоу @maskaukrainetv

😉 Пишите в комментариях, а также обязательно включайте...", - написал певец.

За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"я только знаю одно: под маской циклопа - Мишелька 😍🙈 а вот все остальные остаются загадкой пока что 🤔🙈", "Мужчина🔥)", "Жду с нетерпением", "Такой милый!!!!!👍🎤🎸🎶💗", "Вот это самое сложное угадать кто под маской 😊", "Красивый 👍👍👍👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋😎😎😎😎❤", "Полюбила это шоу. Обязательно буду смотреть", - написали пользователи сети.

Напомним, Олег Винник также скрывался под маской Буйвола. Личность артиста рассекретил другой детектив шоу Андрей Данилко.

"Когда вышел Буйвол, я подумал, что звезда под этой маской могла родиться в год быка, а это и мой год тоже. Тогда и понял, где настоящий Винник", - рассказал Данилко.

Стоит отметить, что шоу приобрело огромную популярность среди украинцев.

Напомним, беда случилась с Олегом Винником на шоу "Маска", понадобилась помощь медиков: что произошло со звездой.

Как сообщала Politeka, Винник не смог обдурить проницательного Андрея Данилко, детали громкого разоблачения: "Я хорошо его знаю..."

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