На одном из украинских телеканалов стартовало шоу "Голос країни", которое давно полюбилось зрителям

В рамках программы артисты создают команды, а каждый из участников борется за победу, передает Politeka.net. На программе происходит много интересных ситуаций, но многим хотелось бы заглянуть в закулисье шоу.

Так, в Инстаграм на официальной странице шоу опубликовали видео, с кадрами которые не попали в окончательный вариант передачи. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Ведущая задавала вопросы звездным тренерам и оговаривалась, а последние в свою очередь шутили. В частности, певец Дима Монатик произносит: "Время пошалить!", а Олег Винник предложил спеть, обняв молодую ведущую. Кроме этого, в кадре засветились Надя Дорофеева, Тина Кароль и Юрий Горбунов.

"Смотри видео с забавными моментами со съемок "Голосу країни" и твой день сразу станет веселее 😉 Не пропусти третий эпизод слепых прослушиваний", - написали авторы поста.

За три часа видео с конфузами собрало более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Олежка 🔥😍", "Олег Анатольевич вновь просто нереальный😻❤️", "🦩❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, в Украине шоу выходит с 2011 года. Тина Кароль оказывалась наставницей победителей три раза.

В шоу высокие требования к уровню вокала. Поэтому четыре наставника отбирают себе в команду участников, не видя их. Тренеры сидят спиной к сцене и слышат только голоса приходящих. Если к вокалисту повернулся один тренер, то участник автоматически становится частью его команды.

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