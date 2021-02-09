Олег Винник не стримав емоцій після виступу фатальної красуні на шоу "Голос країни"

Напередодні в ефір вийшов новий випуск популярного шоу, в якому Винник став одним із зіркових тренерів. Артист поділився своїми емоціями від епізоду в новому пості в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Винник розповів про двох нових артистів, які потрапили в його команду: Анну Шеррі і Сергія Нейчева.

"У мене збирається відмінна команда! Знайомтеся: голос, який пробиває бетонні стіни, яскравий, сильна і наполеглива рок-н-рольщиця Анна Шеррі; а також - самородок з глибини українського чорнозему, справжній артист, який полонить своєю відкритістю, абсолютною віддачею сцені і людям-Сергій Нейчев", - написав співак.

Він також поділився виступами обох виконавців.

Яскрава блондинка з короткою стрижкою і зухвалим образом Шеррі явно вразила Винника. У своїх сторіз співак ласкаво назвав її "Моя рок-н-рольщиця". Відзначимо, що по частині образу виконавиця повна протилежність співачці Таюні, яку називають таємницею дружиною Винника.

Шанувальники співака відреагували на його вибір в коментарях.

"Відмінні голоси збираються у вас в команді, удачі вам і перемоги в цьому сезоні", "чудова команда, шикарні голоси - у кращого тренера на проекті вона дуже крута", "у Сергія фантастично крутий і рідкісний голос, я в захваті", - пишуть люди.

Нагадаємо, потайний Винник зізнався Осадчій, куди літав з України і як пережив локдаун: "Ой, Катя...".

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