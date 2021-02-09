Олег Винник не сдержал эмоций после выступления роковой красотки на шоу «Голос країни»

Накануне в эфир вышел новый выпуск популярного шоу, в котором Винник стал одним из звездных тренеров. Артист поделился своими эмоциями от эпизода в новом посте в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Винник рассказал о двух новых артистах, которые попали в его команду: Анне Шерри и Сергее Нейчеве.

«У меня собирается отличная команда! Знакомьтесь: голос, который пробивает бетонные стены, яркая, сильная и настойчивая рок-н-рольщица Анна Шерри; а также - самородок из глубины украинского чернозема, настоящий артист, который пленяет своей открытостью, абсолютной отдачей сцене и людям - Сергей Нейчев», - написал певец.

Он также поделился выступлениями обоих исполнителей.

Яркая блондинка с короткой стрижкой и дерзким образом Шерри явно впечатлила Винника. В своих Сториз певец ласково назвал ее «Моя рок-н-рольщица». Отметим, что по части образа исполнительница полная противоположность певице Таюне, которую называют тайной женой Винника.

Поклонники певца отреагировали на его выбор в комментариях.

«Отличные голоса собираются у вас в команде, удачи вам и победы в этом сезоне», «Замечательная команда, шикарные голоса - у лучшего тренера на проекте Она очень крутая», «У Сергея фантастически крутой и редкий голос, я в восторге», - пишут люди.

Напомним, скрытный Винник признался Осадчей, куда летал из Украины и как пережил локдаун: "Ой, Катя...".

Как сообщала Politeka, грубая Полякова после скандала с Кароль напала на Винника, видео перепалки: даже Каменских не выдержала.

Также Politeka писала, что Винника за кулисами засняли в обнимку с молоденькой красавицей, не постеснялся Кароль.