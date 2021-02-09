Відома українська співачка Тоня Матвієнко показала зворушливе фото зі свого весілля з Арсеном Мірзояном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Тоні у соцмережі.

Так, в акаунті співачки з'явилась світлина з весільної церемонії. Кадр був зроблений в момент, коли Тоня надягала коханому каблучку на палець. На задньому плані також можна побачити відомого українського артиста Олега Винника, який вів церемонію.

У підписі до фото Тоня запропонувала фоловерам вгадати, у скількох кліпах знявся її коханий Арсен Мірзоян. Вона дала підказку, що один із них - "Душа".

Опубліковане співачкою фото з весілля також увійшло до зазначеного кліпу.

"Хоча це караоке-кліп, але я зараховую", - написала вона.

Як відомо, Арен Мірзоян і Тоня Матвієнко живуть разом уже десять років. Пара познайомилася під час участі в шоу "Голос країни" ще в 2011 році. Саме тоді розпочався їхній роман, навіть попри те, що на той момент Арсен був одружений. Зараз пара виховує спільниу доньку Ніну. Від попередніх стосунків у Арсена є двоє синів, а у Тоні - донька.

Нещодавно Тоня постила у своєму акаунті спогади як раз з того періоду, коли їхні стосунки тільки розпочинались.

Вона зізналась, що 2011 рік назавжди залишиться в її серці.

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