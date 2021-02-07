Відомий український музикант та чоловік співачки Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян показав, як проводить вихідні з маленькою донечкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Мірзояна у соцмережі.

Так, в акаунті музиканта з'явилась підбірка фото, зроблених під час прогулянки з донькою Тоні і Арсена - Ніною.

Мірзоян розповів та показав, який насичений вихідний у нього видався разом з дитиною.

"Гуляльний день! На лід виходили, синичок годували, багато фото не робили, бо дуже холодно. Прийшли на чай і смаколики", - написав артист під світлинами.

"Програму мінімум виконано", "Дівчина з пам'ятника дуже схожа на Тоню", "Вау! Ми якось теж біля того пам'ятника були. Якби вас зустріли...", - пишуть у коментарях.

Як відомо, донці зіркової пари нещодавно виповнилося 5 років. Тоня Матвієнко народила Арсену Мірзояну дочку 15 січня 2016 року. Її назвали Ніною, на честь бабусі дитини - Ніни Матвієнко. Також у співачки є старша дочка Уляна від попередніх стосунків. У Арсена від попереднього шлюбу є двоє синів.

Арсен і Тоня були учасниками популярного телешоу "Голос країни". Саме там вони познайомились і закохались одне в одного, попри те, що на той час Арсен був одружений.

Нагадаємо, зять Ніни Матвієнко поїхав на танку за грибами і розлютив українців.

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