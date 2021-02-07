Известный украинский музыкант и муж певицы Тони Матвиенко Арсен Мирзоян показал, как проводит выходные с маленькой дочкой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Мирзояна в соцсети.
Так, в аккаунте музыканта появилась подборка фото, сделанных во время прогулки с дочкой Тони и Арсена - Ниной.
Мирзоян рассказал и показал, какой насыщенный выходной у него выдался вместе с ребенком.
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"Гуляльный день! На лед выходили, кормили синиц, много фото не делали, потому что очень холодно. Пришли на чай и вкусности", - написал артист под фотографиями.
"Программа минимум выполнена", "Девушка с памятника очень похожа на Тоню", "Вау! Мы как-то тоже у того памятника были. Если бы вас встретили..." - пишут в комментариях.
Как известно, дочери звездной пары недавно исполнилось 5 лет. Тоня Матвиенко родила Арсену Мирзояну дочь 15 января 2016 года. Ее назвали Ниной, в честь бабушки ребенка - Нины Матвиенко. Также у певицы есть старшая дочь Ульяна от предыдущих отношений. У Арсена от предыдущего брака есть двое сыновей.
Арсен и Тоня были участниками популярного телешоу "Голос страны". Именно там они познакомились и влюбились друг в друга, несмотря на то, что на тот момент Арсен был женат.
Напомним, зять Нины Матвиенко поехал на танке за грибами и разозлил украинцев.
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