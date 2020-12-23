На талант-проектах і розважальних шоу нерідко виникають відносини між учасниками

Це не дивно, адже талановиті люди притягують один одного. До того ж, значну частину життя артисти проводять на зйомках. Politeka.net вирішила згадати, які пари народилися на популярному проекті "Голос країни".

Одна з найвідоміших пар, що народилися на проекті, це беззмінні ведучі шоу Катя Осадча і Юрій Горбунов. Зірки були знайомі і до проекту, але любов спалахнула під час зйомок шоу. Парочка довго приховувала стосунки, але після весілля і народження сина ця зіркова сім'я стала зразком любові і взаєморозуміння.

Співачка Тоня Матвієнко і музикант Арсен Мірзоян разом боролися за перемогу в 1 сезоні шоу. Їх роман супроводжувався скандалами, так як Арсен був одружений, у нього залишилося двоє дітей від попереднього шлюбу.

Вокалістка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія як і її коханий Роман Дуда були учасниками 7 сезону шоу. Незважаючи на те, що Віра старша за свого обранця на 7 років, пара щаслива разом. Нещодавно у них народилася перша дитина.

Ще один бурхливий роман, "написаний рукою генія", спалахнув між Тіною Кароль і Даном Баланом. Правда, як з'ясувалося, цей роман був всього лише сценарним ходом. Однак історія кохання вийшла дуже красивою.

Нагадаємо, що збоченець накинувся на дочку Матвієнко, лякаючі подробиці:"він притиснув і сказав...".

Як повідомляла Politeka, мама Каті Осадчої підкорила молодістю і бездоганною фігурою, Горбунову з тещею пощастило: "гірко через 40 років!".

Також Politeka писала, що Віра Кекелія без білизни дала насолодитися своєю красою:"Люби мене".