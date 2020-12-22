Телеведуча Катерина Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала фото зі своїми батьками в 40 річницю їхнього весілля

Як передає Politeka.net, знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"40 років разом! Рубінове весілля. Двоє дітей, двоє онуків і океан любові. Мама і Тато крутий приклад для нас всіх, як зберегти кохання, повагу і стосунки крізь роки», - написала Осадча.

Також вона показала кадри святкування річниці батьків.

"Гірко через 40 років", - підписала Осадча фото.

Мама Катерини Анна Осадча розповіла, як майбутній чоловік робив їй пропозицію.

"І ти кажеш: "Поїхали в Ленінград". Я кажу: "Мене не відпустять". І ти кажеш: "Давай тоді одружимося", - розповідає вона на опублікованих "сторіс".

"Така версія підходить", сміючись, відповів батько Катерини Осадчої.

Також Анна Осадча зізналася, що розповіла мамі про все після того, як подали заяву.

У мережі вітають батьків Каті Осадчої з такою вражаючою датою. Також фоловери телеведучої вражені тим, як молодо і стильно виглядає її мама.

"Мама красуня, що й казати", Ввітаю! Красиві і такі молоді", "Мама взагалі крута. Супер", - пишуть в коментарях.

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