Відома актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про кохання
На фото Віра позує в чорному піджаку і штанях, а на ногах можна помітити туфлі. У красуні під нарядом нічого не виявилося, навіть бюстгальтера, що зробило кадр дуже провокаційним. Дівчина на декількох кадрах похвалилася своєю красою і фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Люби мене.
Згадую ті ночі і тихо молю
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Почекай, почекай, побудь зі мною,
Тримай руку мою
Брежу тобою, тобою буду дихати
Ти залишишся в моєму серці
На сьогодні, на завтра, на століття!
P. S. Не знаю як вона це робить, але я так люблю себе на її фото", - написала Кекелія.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Фотографії чудові!! Особливо ч / б", "просто космос"," клас", Вау, друга фотка крута", "хороші фото, особливо чорно-білі".
Повідомлялося, що зірка "Квартал 95" Марта Адамчук опублікувала спекотне фото своєї колеги, віри Кекелії.
Цього разу Адамчук опублікувала фото віри Кекелії у своєму Instagram. У кадрі спекотна блондинка позувала в чорній сукні з декольте.
З великого вирізу трохи виставилася пишні груди без білизни. Віра вигнулася демонструючи гідності своєї фігури. Вона закрила очі, ніби насолоджуючись моментом.
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