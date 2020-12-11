Відома актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про кохання

На фото Віра позує в чорному піджаку і штанях, а на ногах можна помітити туфлі. У красуні під нарядом нічого не виявилося, навіть бюстгальтера, що зробило кадр дуже провокаційним. Дівчина на декількох кадрах похвалилася своєю красою і фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Люби мене.

Згадую ті ночі і тихо молю

Почекай, почекай, побудь зі мною,

Тримай руку мою

Брежу тобою, тобою буду дихати

Ти залишишся в моєму серці

На сьогодні, на завтра, на століття!

P. S. Не знаю як вона це робить, але я так люблю себе на її фото", - написала Кекелія.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Фотографії чудові!! Особливо ч / б", "просто космос"," клас", Вау, друга фотка крута", "хороші фото, особливо чорно-білі".

Повідомлялося, що зірка "Квартал 95" Марта Адамчук опублікувала спекотне фото своєї колеги, віри Кекелії.

Цього разу Адамчук опублікувала фото віри Кекелії у своєму Instagram. У кадрі спекотна блондинка позувала в чорній сукні з декольте.

З великого вирізу трохи виставилася пишні груди без білизни. Віра вигнулася демонструючи гідності своєї фігури. Вона закрила очі, ніби насолоджуючись моментом.

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