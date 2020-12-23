На талант-проектах и развлекательных шоу нередко возникают отношения между участниками

Это неудивительно, ведь талантливые люди притягивают друг друга. К тому же, значительную часть жизни артисты проводят на съемках. Politeka.net решила вспомнить, какие пары родились на популярном проекте «Голос країни».

Одна из самых известных пар, родившихся на проекте, это бессменные ведущие шоу Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Звезды были знакомы и до проекта, но любовь вспыхнула во время съемок шоу. Парочка долго скрывала отношения, но после свадьбы и рождения сына эта звездная семья стала образцом любви и взаимопонимания.

Певица Тоня Матвиенко и музыкант Арсен Мирзоян вместе боролись за победу в 1 сезоне шоу. Их роман сопровождался скандалами, так как Арсен был женат, у него осталось двое детей от предыдущего брака.

Вокалистка «Женского квартала» Вера Кекелия как и ее возлюбленный Роман Дуда были участниками 7 сезона шоу. Несмотря на то, что Вера старше своего избранника на 7 лет, пара счастлива вместе. Недавно у них родился первый ребенок.

Еще один бурный роман, «написанный рукой гения», вспыхнул между Тиной Кароль и Даном Баланом. Правда, как выяснилось, этот роман был всего лишь сценарным ходом. Однако история любви получилась очень красивой.

Напомним, что извращенец накинулся на дочь Матвиенко, пугающие подробности: «Он прижал и сказал…».

Как сообщала Politeka, мама Кати Осадчей покорила молодостью и безупречной фигурой, Горбунову с тещей повезло: "Горько через 40 лет!".

Также Politeka писала, что Вера Кекелия без белья дала насладиться своей красотой: "Люби меня".