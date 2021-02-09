Известная украинская певица Тоня Матвиенко показала трогательное фото со своей свадьбы с Арсеном Мирзояном

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Тони в соцсети.

Так, в аккаунте певицы появилась фотография со свадебной церемонии. Кадр был сделан в момент, когда Тоня надевала любимому кольцо на палец. На заднем плане также можно увидеть известного украинского артиста Олега Винника, который вел церемонию.

В подписи к фото Тоня предложила фолловерам угадать, в скольких клипах снялся ее возлюбленный Арсен Мирзоян. Она дала подсказку, что один из них - "Душа".

Опубликованное певицей фото со свадьбы также вошло в указанный клип.

"Хоть это караоке-клип, но я засчитываю", - написала она.

Как известно, Арен Мирзоян и Тоня Матвиенко живут вместе уже десять лет. Пара познакомилась во время участия в шоу "Голос страны" еще в 2011 году. Именно тогда начался их роман, даже несмотря на то, что на тот момент Арсен был женат. Сейчас пара воспитывает общую дочь Нину. От предыдущих отношений у Арсена есть двое сыновей, а у Тони - дочь.

Недавно Тоня постила в своем аккаунте воспоминания как раз с того периода, когда их отношения только начинались.

Она призналась, что 2011 год навсегда останется в ее сердце.

Напомним, Арсен Мирзоян показал подросшую дочь от Тони Матвинко: "программа минимум выполнена".

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