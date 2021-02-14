Певец Олег Винник, впервые ставший тренером шоу "Голос країни", растрогал публику невероятным признанием

Как передает Politeka.net, 47-летний артист опубликовал серию фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в судейском кресле проекта.

Романтически настроенный Винник сделал эмоциональное заявление в адрес всех участников "Голоса". В частности, он описал тот момент, когда у него появляется желание нажать на заветную кнопку, то есть проявить свою благосклонность тому или иному исполнителю на сцене.

"Наша страна богата талантами. Хочется, чтобы их услышали и увидели во всем мире! Бывают разные голоса. Один держит в плену, и ты завороженный тянешь до последней секунды, чтобы не испортить момент. Другой пронизывает так, что возникает желание развернуться и посмотреть в лицо исполнителю. А есть интригующие, во время прослушивания которых подсознательно ждешь кульминационной ноты или той эмоции, которая заставит тебя нажать на кнопку", - с трепетом признался Винник.

Пользователи оценили жест артиста:

"красивые слова, и восхитительный Вы ❤❤❤"

"Желаю Вам набрать отличную команду, самые лучшие голоса!"

"Желаю вам победы в этом шоу"

"С днем влюбленных! Ждем на райском побережье))"

"Добрый день, Олег. Поздравляю вас с Днём Святого Валентина! Счастья вам радости любви! Успеха вам и хорошего вечера и самых сильных конкурсантов!🔥"

"Который вы милый. Ваууу😍"

"Олег Анатольевич, Вы почувствуете душой и сердцем, кто проникнет туда и заполонит. Удачи и успеха! ❤"

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