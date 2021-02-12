Кадры с певцом Олегом Винником, поддерживающим образ брутального романтика-холостяка, наделали шума в Сети

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 47-летнего артиста в Инстаграм опубликовали уникальные фото, на которых он предстал еще до славы.

Так, на первом черно-белом снимке Олегу Анатольевичу не более 6-7 лет - на зрителя смотрит, с немного печальным взглядом, белокурый мальчишка в белой рубашке с вышивкой. На последующих кадрах Винник предстал уже в юности и таким, как выглядит сейчас - сердцеедом для тысяч фанаток, именующих себя "волчицами".

"Из волчонка в короля волчиц🔥🔥💔", - говорится в подписи.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Кайф🔥😍"

"Ого 🔥"

"Мужчина красивый в отличных трусах😂" - "особенно когда трусы стоят больше чем хата в Киеве)))"

"😏 наш Акела не промах)"

"Так вожак, король👏"

"Олег, какой вы милашка в детстве"

Отметим, Олег родился на Черкащине, в небольшом селе Вербовка, в котором по сей день проживает его мать. Отец артиста умер несколько лет назад от инфаркта по дороге на концерт сына. До этого он никогда не видел сына на сцене – это должно было быть впервые. После концерта Олег отправился в больницу к отцу с охапкой цветов, но было уже поздно.

В детстве будущему артисту подарили электрогитару, о которой он так мечтал. Мальчик практически не выпускал ее из рук: играл и пел на школьных концертах и сельских дискотеках, принимал участие в конкурсах художественной самодеятельности и музыкальных фестивалях.

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