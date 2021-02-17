Известный украинский певец Олег Винник показал себя крупным планом

Артист завоевал сердца массы украинцев благодаря своему удивительному голосу и приятной внешности, пишет Politeka.net.

Винник становится нередким гостем на различных шоу, а также он дает интервью. В этот раз его сняли во время одной из таких бесед.

Певца засняли крупным планом. Мужчина зачесал назад волосы, сверкнув в ухе сережкой. Взгляд Олега притягивал.

Видно, что артист для съемок в интервью надел черную кофту, которую расстегнул.

"Друзья, на YouTube-канале "В гостях у Гордона" @gordondmytro получилось мое новое интервью. Спасибо всем за отзывы. Кто еще не смотрел, ищите ссылку на видео у меня в Сторис 🖤 Хорошего дня!", - написал певец.

За час пост собрал более 6000 лайков и много комментариев:

"Очень интересное интервью! Смотрела не отрывая глаз! И в который раз убедилась, что именно Вы, человек с огромной буквы!❤️ и Вас было безмерно слушать! Вы Самый лучший🥺💕", "Очень уважал вас, но вы не уважаете себя, если даёте интервью этому человеку", "очень интересное интервью😍 я начала ещё больше восхищаться Вами,браво,маэстро👏🏻❤", "Это удивительное интервью!Вы там по-особому близкий и родной!Спасибо,что Вы есть!❤️🌹", "Ура!!!! Круто!!!!! Обязательно посмотрю!!!!! Спасибо большое!!!!! ❤️", "Все честно, так все открыто, без пафоса, без красок, от души и с любовью....в этом всем и заключается настоящий мужчина и человек с большой буквы!!!!!❤️".

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