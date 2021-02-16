Архивное фото с молодым Олегом Винником и его необычной прической озадачило многих украинцев

Старое фото популярного певца, который сейчас известен как один из главных сердцеедов Украины, появилось на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Украинцам предложили сравнить, как артист выглядел в молодости с его современным имиджем. Для этого архивный снимок поместили в коллаж с недавним фото певца.

«На первом фото сложно узнать одного из самых успешных певцов Украины. И парень слева вряд ли представлял, насколько станет популярным. Когда звездный детектив шоу МАСКА опубликовал архивный кадр, фаны сказали - кумир очень изменился. И хотя много лет назад также был модником, сейчас нравится им больше», - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что молодой Винник действительно выглядит очень непохожим на себя сегодняшнего. Многих украинцев особенно смутила его прическа и форма носа.

Комментаторы тут же принялись обсуждать, какой образ идет певцу больше. Нужно отметить, что его фото в молодости удивило даже некоторых самых преданных фанатов артиста.

«Носик переделал. Это точно он слева?», «Ничего себе парень. На том фото ему лет 35», «Слева на какого-то актёра похож, справа - сам собой», «Самый красивый всегда», «Иногда возраст к лицу лучше чем молодость», «На Шатунова похож», «Ого разительные изменения», - пишут люди.

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