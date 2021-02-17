Известный украинский певец Олег Винник рассказал, как потерял родителей

Как пишет Politeka.net, Олег Винник в интервью Дмитрию Гордону рассказал о тяжелой утрате, связанной со смертью родителей, и о концертах, которые он проводил зная, что мамы и папы больше нет (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Олег Винник рассказал, что приезжал к маме и папе в село, где родители жили до последнего. И хотя певец неоднократно предлагал им переехать из деревни и освободиться от тяжелой жизни, они не соглашались. При этом отцу Винника так никогда и не удалось увидеть выступления сына перед публикой.

"Родителей уже нет, отец меня никогда не видел на сцене. Никогда, ни на одном концерте. И в день события, которое должно было состояться, он ехал ко мне на концерт. И утром умер, в 9.30 утра...",- рассказывает певец.

По его словам он должен был приехать на концерт, но вместо него на выступление Винника приехали его племянница с мужем, которые сказали, что отцу стало плохо и он лежит в больнице.

"Ну, я отработал концерт и хотел поехать в больницу, а в машине мне сказал зять, что отца нет, и рассказал как",- вспоминает Олег и добавляет, что на том его концерте была особенная аура.

"Мы на полтора часа затянули концерт, творческий такой был вечер. Куча цветов была такая, ее обойти было нереально. Иконы с Афона. Там такое впечатление, что там ладаном пахло. А потом только уже в бусе я понял, что это все. Поехали, похоронили отца",- делится Олег Винник.

Также он выступал на концерте в день смерти своей мамы, зная о том, что ее не стало.

"Мы в тур поехали, если не ошибаюсь, 29-го мая 2018 года. Мы начинали с Тернополя. Едем в Тернополь, я спал, а Саня продюсер сидит и ему пишут и ссылки бросают, уже в прессе напечатали, что мамы нет. Сын едет на концерт, спит в бусе. Остановили на заправке, Саня мне все изложил, я на дорогу сел и сказал "Едем дальше". И вышел на сцену в Тернополе и первым делом рассказал. Ну, меня осудили, естественно, и "не по-детски",- признается певец.

По словам певца он не отменил концерт, поскольку этот концерт для многих значил немало.

"Люди купили билеты на стадионе, хоть кто-то понимает, что такое продать в Тернополе стадион? Артиста, не бенда, ни футбола,- одного человека? А там далеко не все с Тернополя, а едут с районных центров и так далее. Да, они бы меня поняли, мама умерла, понятно, они все приедут, заберут свои деньги и сдадут билеты",- объяснил Винник.

Он также рассказал о своих переживаниях и эмоциях во время этого выступления, а также о том, как он между концертами ездил на похороны матери.

"Это было насколько было исторически больно, насколько все... мир другой вообще, ты работаешь, люди... Ни один человек не ушел с концерта, никто. И мы поехали сразу же после концерта назад, 440 километров. В 11 утра я приехал, похоронили маму, ну и сразу поехали на концерт следующий",- рассказал Олег Винник.

Напомним, 46-летняя тайная жена Олега Винника в пышном платье заткнула за пояс молодых красоток: "Лапочка"

Как сообщала Politeka, голосистые красотки из "Голос країни" покорили Винника, певец не сдержал чувств: "С такими…"

Также Politeka писала, что Полякова после скандала с Кароль и Камалией язвительно высказалась о Виннике: "Святое..."