Украинская певица Оля Полякова просто потрясает своими образами на развлекательном шоу "Маска"

Поклонники сходят с ума по соблазнительной "суперблондинке", передает Politeka.net. Артистка поражает красотой в ярких образах на различных шоу.

В этот раз образы знаменитости на шоу "Маска" решили сравнить в одной из групп. На первом снимке Оля позировала в прозрачном мини-платье, под которым виднелся розовый лифчик и юбочка.

Кожаные ботфорты обтянули стройные ножки. Завершили образ различные аксессуары, в том числе маленький бантик на голове. Удачно сделанный макияж и голубые линзы сделали образ знаменитости кукольным.

На втором снимке Полякова предстала в образе роковой красотки в красном платье с эффектным декольте, из которого едва ли не вываливался бюст.

Ткань подчеркнула изгибы певицы, а элегантная шляпка сделала образ завершенным.

"Друзья, какой образ Оли Поляковой на шоу МАСКА (@maskaukrainetv) вам понравился больше всего? 🔥

Лаконичный или яркий? Черный или красный? Пишите цифру в комментариях ⭐", - написали авторы поста.

За час пост собрал более 700 лайков и много комментариев. Мнения в комментариях разделились, люди не могли определиться, что им по душе - роковой красный или полупрозрачный черный.

"Второй образ ничем не отличается от ее сценического, скучно", - написала одна из пользовательниц сети.

Напомним, Оля Полякова позировала в сияющем боди с глубоким декольте и сетчатых колготках. Звезда подчеркнула свои изгибы. Тонкая талия впечатляла не менее чем большой бюст.

Напомним, Оля Полякова вывалялась в снегу и дико визжала.

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