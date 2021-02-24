Украинская певица Оля Полякова просто потрясает своими образами на развлекательном шоу "Маска"
Поклонники сходят с ума по соблазнительной "суперблондинке", передает Politeka.net. Артистка поражает красотой в ярких образах на различных шоу.
В этот раз образы знаменитости на шоу "Маска" решили сравнить в одной из групп. На первом снимке Оля позировала в прозрачном мини-платье, под которым виднелся розовый лифчик и юбочка.
Кожаные ботфорты обтянули стройные ножки. Завершили образ различные аксессуары, в том числе маленький бантик на голове. Удачно сделанный макияж и голубые линзы сделали образ знаменитости кукольным.
На втором снимке Полякова предстала в образе роковой красотки в красном платье с эффектным декольте, из которого едва ли не вываливался бюст.
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Ткань подчеркнула изгибы певицы, а элегантная шляпка сделала образ завершенным.
"Друзья, какой образ Оли Поляковой на шоу МАСКА (@maskaukrainetv) вам понравился больше всего? 🔥
Лаконичный или яркий? Черный или красный? Пишите цифру в комментариях ⭐", - написали авторы поста.
За час пост собрал более 700 лайков и много комментариев. Мнения в комментариях разделились, люди не могли определиться, что им по душе - роковой красный или полупрозрачный черный.
"Второй образ ничем не отличается от ее сценического, скучно", - написала одна из пользовательниц сети.
Напомним, Оля Полякова позировала в сияющем боди с глубоким декольте и сетчатых колготках. Звезда подчеркнула свои изгибы. Тонкая талия впечатляла не менее чем большой бюст.
Напомним, Оля Полякова вывалялась в снегу и дико визжала.
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