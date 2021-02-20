Популярная украинская певица Оля Полякова призналась, что потеряла деньги, после раскрытия личности Козы на шоу «Маска»

20 февраля в эфир вышел очередной эпизод программы, в которой зрителям и звездным детективам нужно угадать, кто из украинских знаменитостей исполняет популярные хиты в необычных костюмах.

В новом выпуске была раскрыта личность участницы, которая скрывалась под маской эффектной Козы. Ею оказалась известная психолог Наталья Холоденко. Это удивило всех звездных детективов – Настю Каменских, Дзидзьо, Олега Винника и Андрея Данилко.

Однако, самая бурная реакция на этот сюжетный поворот была у Оли Поляковой, которая вскочила со своего места и закричала, когда увидела под маской Холоденко. Как выяснилось, певица проиграла деньги из-за неверной догадки о личности Козы.

«Я проиграла только что 200 гривен, блин, из-за тебя. Я сказала, что это Цибульская, а он сказал – «не», - рассказала Полякова, указывая на Дзидзьо.

В свою очередь, Данилко напомнил ей, что и ему она также проспорила 200 гривен.

«Так, Холоденко, ты мне должна 400 гривен!», - тут же заявила Полякова.

Сама психолог призналась, что за время участия шоу с ней произошла первая в жизни паническая атака из-за нахождения в костюме, а также она научилась языком вытаскивать изо рта мех, который покрывал маску.

Украинцы были также удивлены увидеть под маской Холоденко.

«Удивили так удивили. Не знала, что Холоденко неплохо поет», «Вообще неожиданно! Боюсь представить, кто под остальными масками», «Та ну, неожиданно, даже и не думала», - пишут в комментариях.

Напомним, Каменских в кожаной мини-юбке и с новой прической на шоу "Маска" заставила всех обалдеть: "Настю совсем не узнать".

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