Зрелищное шоу "Маска" продолжает держать зрителей в напряжении, кто спрятался под маской Розы, и что произошло в ходе выступления

Как передает Politeka.net, сегодня 20 февраля состоялся очередной выпуск шоу "Маска" на котором выступила участница Роза, которая заинтриговала зрителей и детективов своим пением и загадочностью, кадры выступления разместил в паблике Instgaram канал "Украина".

Выяснилось, что во время трогательного выступления, Роза спела песню "Белые Розы", которую когда-то пел Юрий Шатунов. Маска пела так душевно, что известный музыкант Андрей Данилко, который является одним из детективов на шоу, не смог сдержать слезу, незаметно стряхнув с лица. Однако от вездесущих камер не спрячешься, Данилко утирающий слезу, растрогал зрителей.

Как детективам, та и зрителям понравилось выступление красной Розы, и многие уже определились, что под маской скрывается Алина Гросу, которая делала подсказки о том, что ее жизнь была связана с пасекой. Все вспомнили, что у Алины есть детский альбом "Бджілка", а также клип в котором вместо мужа появляется настоящий "Козел". Кроме того, Маска давала подсказку, что у нее нет детей. Также Оля Полякова в ходе шоу догадалась, что девушка заканчивала театральный ВУЗ.

Зрители подтвердили, что уверены на все 100%, что под маской Розы - Алина Гросу. Многие высказали свои предположения на этот счет.

"Гросу) а фея, про которую она говорила - это Билык) её крестная😍", "Пасіка = "Бджілка". Это Алина Гросу)🤗", "Аліна Гросу🔥🔥🔥100%", "Вимова точно як у Аліни Гросу❤️", "Шикарний номер🔥Це Аліна Гросу😍", "Це Аліна Гросу, підказки вказують на неї, а сьогодні голос точно її🤗".

Напомним, что Каменских в кожаной мини-юбке и с новой прической на шоу "Маска" заставила всех обалдеть: "Настю совсем не узнать".

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