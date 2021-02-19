Выпуски шоу "МАСКА" держат зрителей в постоянной интриге

Кто скрывается под тем или иным костюмом, угадать тяжело, однако как пишет Politeka.net, на странице шоу "Маска" в Instagarm дают подсказку, которая может помочь зрителям угадать, кто под той или иной маской.

Каждый персонаж является загадочным, и разгадка заставляет зрителей трепетать от восторга. В этот раз зрителям предложили разгадать, кто скрывается под маской Сома.

Над тем, кто под той или иной маской думают не только зрители, но и детективы шоу, Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, Олег Винник и DZIDZIO.

"Какой загадочный иностранец скрывается под маской Сома?", - спрашивают организаторы шоу.

В предложенных вариантах молдавский сердцеед Дан Балан, мастер поварских дел Эктор Хименес Браво и участник "Холостяк 2" Френсис Метью.

Поклонники стали рассуждать, кто такой под маской Сома, мнения разделились.

"Иракли Макацария", "Амадор Лопес", "Думаю что это Эктор", "Иракли Макацария", "Точно не Эктор. Эктор родился в Южной Америке, а сом в Европе. И точно не Дан Балан, потому сом говорил что он не певец. Думаю сом это Иракли "," Эктор Хименес Браво "," Иракли, так как по его версии в Украине самые красивые девушки, а он принимал участие в шоу Холостяк ","А, кто умеет делать шпагат?", "Ну да, конечно! Дан к вам пришел на шоу! Мечтать невредно"

Итак, интрига нарастает, кто же под маской Сома, еще предстоит узнать в следующих выпусках шоу.

Напомним, что Полякова аж завопила, поняв, кто Стрекоза на шоу "Маска", момент попал на видео: "Я говорила вам!".

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