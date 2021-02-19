Выпуски шоу "МАСКА" продолжают интриговать украинцев

Кто скрывается под тем или иным костюмом, угадать всем тяжело, пишет Politeka.net. Настоящую загадку представляет любой персонаж, а раскрытие его личности вызывает восторг.

Детективы шоу Оля Полякова, Настя Каменских, DZIDZIO, Олег Винник и Андрей Данилко строят различные догадки, называя всевозможные варианты.

В новом выпуске звезды будут угадывать, кто же прячется под маской "Солнца". Судя по видео, обнародованному в Инстаграм, ближе всего к разгадке стала Оля Полякова. (Чтобы посмотреть видео, досролльте до конца страницы)

"В пятом выпуске гипершоу МАСКА @maskaukrainetv звездные детективы приблизятся к разгадке любимых героев.

Еще больше сюрпризов, подсказок, невероятных номеров и страстей", - подписано видео.

Кроме того, зрителям назвали несколько имен звезд, которые могут стать "Солнцем". Итак, ими стали - Злата Огневич, Настя Приходько и Алена Винницкая. Интересно, кто же так умеет интриговать.

За три часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Злата Огневич, уверена в этом с первого эфира🙌", "Злата🔥🔥🔥. Голос, фигура, шпагат))) это лучший образ и голос проекта 😍😍😍", "Судя по вокальных данных и поведением на сцене это непревзойденная Злата Огневич)", "Наталья Валевская", "Тина Кароль", "Злата, зажигай, солнце", "Это Тина Кароль, потому что жесты руками такие же...", "Никто из них", - написали пользователи сети.

Напомним, Дзидзьо, Полякова и другие детективы шоу "Маска" разинули рты из-за участника, такого никто не ожидал: "Какие тупые!"

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