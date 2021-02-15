Кадры, леденящие душу, вот это размерчик, Полякова удивила поклонников
Известная певица Оля Полякова показала ужасающие кадры своей протекшей крыши в киевской квартире. Огромные сосульки, которые намерзли на подоконник и текут в квартиру, звезда сняла на видео и разместила в своем сторис на Instagram, пишет Politeka.net.
На видео Полякова показала квартиру, которая расположена в Печерском районе Киева. Знаменитая певица показала как течет крыша, и намерзают громадные сосульки, которые действительно могут слететь и наделать бед.
"Посмотрите какой кошмар, у меня опять течет крыша. Вот это вот все падает, капает вот сюда вот. В ЖЕК звоню, они просто даже не берут трубку", - жалуется знаменитость.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Каменских в День святого Валентина показала, как надо радовать мужчин: "Потап прижал..."
Худышка Кошевой, неузнаваемая Кравец и весельчак Ткач: как выглядели влюбленные звезды "Квартала 95" в молодости
Комаров из "Мир наизнанку" ошарашил кадрами из аэропорта во время пандемии: "Как вам такие перелеты?"
Новая беда обрушилась на семью 90-летнего Чапкиса, сын в отчаянии: "Пожалуйста, молитесь...."
Полякова пожаловалась, что ее проблемы просто никого не интересуют, а также заявила, что все это может окончиться печально, так как под окнами во дворе стоят автомобили и ходят люди.
"Мало того, что эти сосули огромадного размера, они просто упасть и убить людей, вы видите, здесь ходят люди", - едва сдерживая свой гнев рассказала "королева ночи".
Она подчеркнула, что это все может закончиться очень плачевно. "Посмотрите какое все намерзшее, все это течет в квартиру. Это просто какой-то ад, и это продолжается уже просто много-много лет. Я обращаюсь, я с ними ругаюсь, и всем все равно", - в отчаянии заявила Полякова.
Также женщина показала свой дорогущий ремонт, который по словам певицы был сделан лишь весной прошлого года и которому потихонечку приходит "хана".
Напомним, что скандал Поляковой и Кароль: Тина призналась, как изменились их отношения, "намеренно использовала...".
Портал Politeka писал, что неугомонная Полякова после схватки с Кароль нарывается на новый скандал: "Мужу нестрашно показать?"
Politeka писала, что Данилко не сдержал эмоций на шоу "Маска" после выступления Льва: "Разденусь догола и..."