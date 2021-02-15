Кадры, леденящие душу, вот это размерчик, Полякова удивила поклонников

Известная певица Оля Полякова показала ужасающие кадры своей протекшей крыши в киевской квартире. Огромные сосульки, которые намерзли на подоконник и текут в квартиру, звезда сняла на видео и разместила в своем сторис на Instagram, пишет Politeka.net.

На видео Полякова показала квартиру, которая расположена в Печерском районе Киева. Знаменитая певица показала как течет крыша, и намерзают громадные сосульки, которые действительно могут слететь и наделать бед.

"Посмотрите какой кошмар, у меня опять течет крыша. Вот это вот все падает, капает вот сюда вот. В ЖЕК звоню, они просто даже не берут трубку", - жалуется знаменитость.

Полякова пожаловалась, что ее проблемы просто никого не интересуют, а также заявила, что все это может окончиться печально, так как под окнами во дворе стоят автомобили и ходят люди.

"Мало того, что эти сосули огромадного размера, они просто упасть и убить людей, вы видите, здесь ходят люди", - едва сдерживая свой гнев рассказала "королева ночи".

Она подчеркнула, что это все может закончиться очень плачевно. "Посмотрите какое все намерзшее, все это течет в квартиру. Это просто какой-то ад, и это продолжается уже просто много-много лет. Я обращаюсь, я с ними ругаюсь, и всем все равно", - в отчаянии заявила Полякова.

Также женщина показала свой дорогущий ремонт, который по словам певицы был сделан лишь весной прошлого года и которому потихонечку приходит "хана".

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