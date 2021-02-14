Известный певец, продюссер и шоумен Андрей Данилко дал неожиданное обещание на шоу "Маска"

В 4 выпуске грандиозного шоу "Маска" загадочные персонажи в очередной раз поражали зрителей своими выступлениями. Судьи пытались разоблачить каждого из участников, однако герои сумели их еще больше запутать.



Как сообщает Politeka.net, удивлял в новом выпуске и Андрей Данилко (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, перед выступлением "Лев" отметил, что разные поколения, разные нации видели его выступления на стадионах. Андрей Данилко и Дзидзьо убеждены, что под маской мощного и романтического "Льва" скрывается Александр Пономарев, однако Оля Полякова и Настя Каменских не согласны с коллегами.

Продюсер Андрей Данилко настолько в этом уверен, что после выступления "Льва" заявил - если под маской не Пономарев, то он разденется догола и станцует на сцене проекта.

"Это Пономарев! Саша, снимай маску, не придуривайся. Это дар для артиста, для исполнителя – быть узнаваемым. Я его не перепутаю ни с кем", – выкрикнул Данилко со своего места детектива.

Его коллеги посмеялись с этого обещания, но запомнили слова артиста и с нетерпением ждут поскорее узнать, кто скрывается под маской величественного "Льва".

Напомним, что Данилко не смог угнаться за Винником на шоу «Маска», насмешив украинцев.

Ранее Politeka сообщала, что Данилко решился на крайности из-за шоу "Маска", артиста не остановить.

Портал Politeka писал, что выяснилось, под какой "Маской" может скрываться любимчик Андрея Данилко.