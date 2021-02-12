У шоу "Маска" зірки приховують свої обличчя, а глядачам і детективам пропонують вгадати ім'я учасника
Представники шоу запропонували підказки, хто може опинитися під маскою одного з героїв, пише Politeka.net. Цього разу шанувальникам програми назвали кілька імен.
"Хто може ховатися під маскою Мольфара? Голосуйте в коментарях цифрою 1/2/3 або пишіть свій варіант", - запропонували на сторінці шоу Маска в Instagram.
Серед запропонованих варіантів, троє: популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні; Павло Костіцин, ведучий " Битви екстрасенсів "та" Містичних історій з Павлом Костіціним"; і Андрій Даманський, ведучий на"1+1".
Фанати в коментарях віддають перевагу своєму улюбленцю, вони пишуть, що"все вказує, що це MЕLOVIN".
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У колонці коментарів більшість висловилися за цього героя.
"Дуже сподіваюсь що то Меловін 🔥", "Я так хочу, щоб це був MELOVIN🌹 🔥 🔮", "Mélovin, він же маг","все вказує на нього, це mèlovin".
Звичайно деякі засумнівалися в тому, що під маскою Мольфара ховається улюбленець Данилко "а мені здається, що Мел під маскою Лева🤔 🙂". Справедливості заради потрібно сказати, що деякі шанувальники побачили в герої Мольфарі Павла Костіціна, або ведучого Євгена Клопотенка.
"Павло Костіцин він веде шоу про екстрасенсів і шаманів, та й голос його дуже чутно, і колись у своїй програмі він говорив що йому подобається творчість Пугачової.", "Звичайно ж Павло Костіцин (єдина маска, де ну дуже чітко чути голос і тембр людини) 🔥 😍 ну і звичайно, йому ця тема з магією дуже близька, у зв'язку з багаторічним стажем і досвідом роботи на Битві екстрасенсів🔥 😍", "навіть близько не Меловін. У візитівці на євро він сир не хотів варити, коня обрав. А тут якесь вариво? І сили голосу бракує мольфару, і ріст низький. Меловін-то Лев."
Нагадавши, фаворит Данилко MELOVIN здивував незвичним виглядом, в мережі заговорили про кардинальні зміни: "щось із зовнішністю..."
Портал Politeka писав, що Гросу, Астаф'єва, дружина Бабкіна: хто ховається в костюмі бабки в шоу "Маска", озвучені відомі імена.