В шоу "Маска" звезды скрывают свои лица, а зрителям и детективам предлагают угадать имя участника

Представители шоу предложили подсказки, кто может оказаться под маской одного из героев, пишет Politeka.net. В этот раз поклонникам программы назвали несколько имен.

"Кто может скрываться под маской Мольфара? Голосуйте в комментариях цифрой 1/2/3 или пишите свой вариант", - предложили на странице шоу Маска в Instagram.

Среди предложенных вариантов, трое: популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко на Евровидении; Павел Костицин, ведущий "Битви екстрасенсів" та "Містичних історій з Павлом Костіциним"; и Андрей Даманский, ведущий на "1+1".

Фанаты в комментариях отдают предпочтение своему любимцу, Они пишут, что "все указывает, что это MЕLOVIN".

В колонке комментариев большинство высказались за этого героя.

"Дуже сподіваюсь що то Меловін 🔥", "Я так хочу, щоб це був MELOVIN 🌹 🔥🔮", "MÉLOVIN, він же маг", "Все указывает на него, это MÈLOVIN".

Конечно некоторые усомнились в том, что под маской Мольфара скрывается любимчик Данилко "А мені здається, що Мел під маскою Лева🤔🙂". Справедливости ради нужно сказать, что некоторые поклонники увидели в герое Мольфаре Павла Костицина, или ведущего Евгения Клопотенка.

"Павел Костицын он ведёт шоу про экстрасенсов и шаманов, да и голос его очень слышно, и когда-то в своей программе он говорил что ему нравится творчество Пугачёвой.", "Конечно же Павел Костицын (единственная маска, где ну очень чётко слышно голос и тембр человека)🔥😍 Ну и конечно, ему эта тема с магией очень близка, в связи с многолетним стажем и опытом работы на Битве экстрасенсов 😇😎", "Навіть близько не Меловін. У візитівці на євро він сир не хотів варити, коня обрав. А тут якесь вариво? І сили голосу бракує мольфару, і ріст низький. Меловін - то Лев."

Напомним, фаворит Данилко MELOVIN удивил непривычным видом, в сети заговорили о кардинальных переменах: "Что-то с внешностью..."

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