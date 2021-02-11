В шоу "Маска" звезды скрывают свои лица, а детективам и зрителям предлагают угадать участника

Представители шоу дали подсказки, кто может оказаться под маской одного из героев, пишет Politeka.net. В этот раз поклонникам программы назвали несколько имен.

На странице в Инстаграм опубликовали фото возможных героев шоу, которые прячутся в костюме Стрекозы.

Так, на фото представили жену певца Сергея Бабкина, Снежану, исполнительниц Алину Гросу и Дашу Астафьеву.

"Какая украинская звезда может скрываться под маской Стрекозы? Голосуйте в комментариях цифрой 1/2/3 или пишите свой вариант 👇", - написали авторы поста.

За 15 минут пост собрал более 200 лайков и много комментариев. Пользователи сети также предлагали свои варианты.

"Мейхер, а Гросу - роза", "Ирма Витовская", "Алина Гросу - это Роза ❤🌹", "Алина Гросу", "Пожалуй, Алина Гросу", "Лилия Ребрик", - написали пользователи сети.

Напомним, в предыдущем выпуске свою личность раскрыла хореограф Алена Шоптенко, чем удивила зрителей и детективов.

Звезда рассказала, что на ней был 12-тикилограммовый костюм лисицы. Танцовщица призналась, что ей было тяжело двигаться в нем на сцене. Наряд был тяжелым, но удобным. Только плотность материала, из которого костюм был сделан мешала ей дышать, и после своего первого выступления от сильнейшей задышки, ей едва ли не стало плохо на сцене.

Все же Елена искренне жалеет, что ей пришлось покинуть шоу. Она заявила, что уже "срослась со своей Лисичкой".

Напомним, что Данилко не сдержался из-за шоу "Маска", певцу нужна помощь врача: "Никогда не мог подумать, что так...".

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