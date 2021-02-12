Популярний український артист і зірковий детектив шоу "Маска" Андрій Данилко пригрозив оголитися перед камерами прямо під час ефіру

Артист, як і багато українців виявився сильно захоплений розгадуванням особистостей інших знаменитостей, які причаїлися за масками в однойменному шоу. Так, Данилко зацікавив учасник в образі Лева.

Під час першого виступу загадкового артиста багатьом здалося, що це голос Олександра Пономарьова. Однак Лев виконав пісню саме цього музиканта, чим сильно збентежив детективів.

"Ви дійсно думаєте, що на цьому проекті все може бути настільки просто? Чи це я так вдало залишив усіх у дурнях? Поживемо побачимо", - заявив Лев.

Втім, Данилко впевнений, що виступ з піснею Пономарьова був обманним ходом, і за маскою ховається сам виконавець. Після другого виступу Лева з його теорією погодився і DZIDZIO.

Данилко ж ще сильніше переконався у своїй правоті і навіть пригрозив роздягнутися догола прямо в студії, якщо виявиться, що під маскою переховувався не Пономарьов.

"Це Пономарьов! Саша, знімай маску, не придурюйся. Це дар для артиста, для виконавця - бути впізнаваним. Я його не переплутаю ні з ким. Якщо це не Пономарьов, Я роздягнуся догола і буду танцювати тут", - пообіцяв Данилко.

Найближчим часом українці дізнаються, чи готовий артист виконати свою обіцянку або ж він дійсно вгадав, хто переховувався під маскою.

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