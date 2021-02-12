Популярный украинский артист и звездный детектив шоу «Маска» Андрей Данилко пригрозил обнажиться перед камерами прямо во время эфира

Артист, как и многие украинцы оказался сильно увлечен разгадыванием личностей других знаменитостей, которые притаились за масками в одноименном шоу. Так, Данилко заинтересовал участник в образе Льва.

Во время первого выступления загадочного артиста многим показалось, что это голос Александра Пономарева. Однако Лев исполнил песню именно этого музыканта, чем сильно смутил детективов.

«Вы действительно думаете, что на этом проекте все может быть настолько просто? Или это я так удачно оставил всех в дураках? Поживем увидим», - заявил Лев.

Впрочем, Данилко уверен, что выступление с песней Пономарева было обманным ходом, и за маской скрывается сам исполнитель. После второго выступления Льва с его теорией согласился и DZIDZIO.

Данилко же еще сильнее уверился в своей правоте и даже пригрозил раздеться догола прямо в студии, если окажется, что под маской скрывался не Пономарев.

«Это Пономарев! Саша, снимай маску, не придуривайся. Это дар для артиста, для исполнителя — быть узнаваемым. Я его не перепутаю ни с кем. Если это не Пономарев, я разденусь догола и буду танцевать здесь», - пообещал Данилко.

В ближайшее время украинцы узнают, готов ли артист исполнить свое обещание или же он действительно угадал, кто скрывался под маской.

Напомним, выяснилось, под какой "Маской" может скрываться любимчик Андрея Данилко: "Все указывает на него!".

Как сообщала Politeka, Данилко не смог угнаться за Винником на шоу «Маска», насмешив украинцев: «Вот и весь уровень…».

Также Politeka писала, что Данилко обзавелся новой квартирой в знаменитой киевской высотке: "Стоимость таких апартаментов...".