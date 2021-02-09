Известная украинская телеведущая Катя Осадчая попала в гости к певцу Александру Пономареву

Катя Осадчая в силу своей профессии вынуждена общаться со многими обаятельными знаменитостями, но в этот раз она "забрела" в личный кабинет Александра Пономарева, о чем сам певец признался на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

Александр Пономарев показал совместный снимок с телеведущей Катей Осадчей, сделанный в кабинете певца. На снимке Катя Осадчая радостно улыбалась своей "фирменной" улыбкой и была в приподнятом настроении от такой неожиданной для многих компании. Сам же Пономарев стоял рядышком с харизматичной ведущей, смущенно улыбаясь.

Многие поклонники Осадчей могли даже подумать, что скажет Горбунов, когда увидит этот интересный снимок. Но на самом деле телеведущая нанесла визит Пономареву, поскольку он занят новым проектом для всех женщин под названием "Почему?".

Видимо, Катя Осадчая устроила ему настоящий допрос, поскольку, по словам самого певца, она не только хороший журналист, но и "колючий". Как бы там ни было, Александр Пономарев остался под впечатлением от ее визита, что видно по улыбке артиста и довольному лицу.

"Катя - хороший журналист, колючий! Таким и должен быть настоящий профессионал своего дела! Фото сделано в моем кабинете на съемке моей новой песни #почему?, в исполнении нашего квартета @dzidzio @pivovarovmusic @alekseev_officiel",- подписал свою публикацию Александр Пономарев.

Фанаты певца в комментариях полностью с ним согласились.

"Да, Катя Осадчая умничка, мне она нравится и Вы, Александр, очень мне нравитесь", "Катя Осадчая замечательная, талантливая журналистка! Красивое фото", "Катя одна из лучших украинских журналистов настоящего времени!",- написали фолловеры.

Напомним, Горбунов устроил Осадчей незабываемое веселье, заставив Каменских бежать по снегу: "Ребята, что вы делаете?"

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