Юрий Горбунов показал, как они с сыном развлекают Катю Осадчую под радостные крики Потапа и Насти Каменских

Как известно, звездные пары живут по соседству, тесно общаются и даже являются кумовьями. Не удивительно, что они проводят друг с другом много времени. Так, Горбунов в своем Инстаграм поделился кадрами вечернего досуга с любимой женой, сыном и друзьями. Об этом пишет Politeka.net.

Знаменитости выбрались на вечернюю прогулку по заснеженным улицам. Они не забыли взять с собой санки, которые подарили им много веселья. Так, Осадчая решила, что ее мужчины – муж и сын – должны обязательно ее прокатить. Они тут же взялись выполнять ее просьбу.

Сначала происходящее снимал на камеру Потап, однако затем Каменских решила показать ему, как надо, забрала камеру и побежала за санками.

«А что вы делаете, ребята?», - интересуется Настя у парочки, когда санки останавливаются.

«Валяемся», - отвечает ей Осадчая.

«Как говорит наша мамочка «- Зачем мне столько парней, чтобы они меня не катали !?» Да еще и когда соседи подгоняют!», - подписал кадры веселья Горбунов.

В комментариях к видео Каменских написала: «Сладкие моменты».

Поклонники знаменитостей тоже отреагировали на пост.

«классссс! Вот это покатушки!», «Вы невероятная семья», «Вот это кайф, понимаю», - пишут люди.

Ранее Горбунов заселфился с коллегами, актерами, сыгравшими в известном украинском фильме "Скажене весілля 3" вместе со своим кумом Потапом.

Горбунов разместил на своей странице фото с Потапом, комиком Петром Бампером и Джимми Воха-вохой.

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