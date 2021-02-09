Вот это да!

Известная украинская телеведущая, жена Юрия Горбунова Катя Осадчая восхитила своим видом в новом сезоне своей программы "Світське життя"

Как сообщает Politeka.net, фото теледивы появилось на официальной странице проекта в социальной сети "Инстаграм".

Осадчая блистала в необычном ассиметричном белоснежном платье-комбинезоне с полупрозрачными вставками инкрустированными камнями из новой коллекции украинского бренда Katy Corso.

Также она надела белую шляпку, поля которой были сделаны из перьев.

Образ дополнял макияж в естественных тонах и распущенные волосы, уложенные легкими крупными волнами.

«Доброго всем снежного утра. Делитесь впечатлениями😉 Как вам старт нового сезона «Светской жизни»? Что понравилось? Как вам изменения в студии?» - говорится в сообщении.

Пользователи Сети просто засыпали Осадчую комплиментами.

«Шикарный костюм и шикарная фигура Катерины», «Изменения прекрасные, как и Катерина», «Катюша как всегда классная! Неповторимые шляпки просто супер! Люблю всегда смотреть», «Студия это конечно хорошо) но главное, что Катя в каждом сезоне все краше и краше», - пишут в комментариях.

Недавно знаменитая ведущая, предстала в невероятно красивом приталенном красном вечернем платье. Свой образ Осадчая дополнила традиционной шляпкой, и ярким мейкапом в тон наряду.

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