Известная украинская телеведущая, жена Юрия Горбунова Катя Осадчая восхитила своим видом в новом сезоне своей программы "Світське життя"
Как сообщает Politeka.net, фото теледивы появилось на официальной странице проекта в социальной сети "Инстаграм".
Осадчая блистала в необычном ассиметричном белоснежном платье-комбинезоне с полупрозрачными вставками инкрустированными камнями из новой коллекции украинского бренда Katy Corso.
Также она надела белую шляпку, поля которой были сделаны из перьев.
Образ дополнял макияж в естественных тонах и распущенные волосы, уложенные легкими крупными волнами.
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«Доброго всем снежного утра. Делитесь впечатлениями😉 Как вам старт нового сезона «Светской жизни»? Что понравилось? Как вам изменения в студии?» - говорится в сообщении.
Пользователи Сети просто засыпали Осадчую комплиментами.
«Шикарный костюм и шикарная фигура Катерины», «Изменения прекрасные, как и Катерина», «Катюша как всегда классная! Неповторимые шляпки просто супер! Люблю всегда смотреть», «Студия это конечно хорошо) но главное, что Катя в каждом сезоне все краше и краше», - пишут в комментариях.
Недавно знаменитая ведущая, предстала в невероятно красивом приталенном красном вечернем платье. Свой образ Осадчая дополнила традиционной шляпкой, и ярким мейкапом в тон наряду.
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