Такого еще не было

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая удивила украинцев экстравагантным образом для нового сезона программы "Світське життя"

Как передает Politeka.net, журналистка продолжает сниматься в популярном проекте и выложила свежий кадр на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз красотка посетила "Мистецький арсенал" в Киеве.

Екатерина Осадчая позировала в огромном зале с колоннами в необычном наряде. Верхнюю часть составил пиджак двух оттенков розового и длинный пояс, завязанный бантиком на талии, а нижнююю - полупрозрачная черная юбка с блестками. Ведущая по традиции украсила голову шляпой с серебристой бахромой на широких полях, такой лук наверняка понравится ее мужу Юрию Горбунову.

"Новые модные реалии - показы онлайн #ufw премьера нового сезона Светской жизни уже сегодня в 23:15", - отметила Катя в описании.

Пользователи сети в комментариях к фото неоднозначно отреагировали на вызывающий модный образ Осадчей:

"Вот это мода пошла!😂"; "Мир сошел с ума. Маразм крепчал"; "Вы замечательная женщина 🌞🌹 с воодушевлением смотрю на Вас"; "Вау".

Ранее Катя Осадчая сообщила в микроблоге, что одним из первых героев ее программы станет украинский певец Дмитрий Монатик. Она опубликовала снимок, на котором предстала в красных штанах с разрезами и шапочке в тон, образ дополнил синий пиджак, который подчеркнул талию. Рядом покрасовался Дима Монатик в укороченных черных штанах и голубом пиджаке.

Напомним, что Горбунов в смокинге засветился с известной актрисой-красоткой: «Снова вместе»

Politeka сообщала, что "беременная" Осадчая и Горбунов побаловали себя деликатесами, не доступными большинству украинцев: "А сколько еще будет!"

Также Politeka писала, что влюбленный Горбунов поделился архивным снимком со счастливой Осадчей: "Есть, чем удивить"