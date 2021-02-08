Певица Наталья Могилевская посоревновалась с телеведущей Екатериной Осадчей в лучшем зимнем видео

45-летняя Наталья Могилевская решила доказать, что для настоящего веселья нет возрастных ограничений, и на своей странице в Instagram показала восхитительные кадры на фоне зимнего пейзажа, пишет Politeka.net.

Певица воспользовалась настоящей зимней погодой, и решила не сидеть в тепле, глядя на падающие с неба снежинки сквозь оконную раму, а, одевшись потеплее, выбежала на улицу, чтобы покидаться снегом и порадоваться зимнему дню.

На видео Наташа Могилевская, одетая в теплую длинную дубленку с внушительны меховым воротником, загребает руками снег и, смеясь, подбрасывает его над собой. 45-летняя звезда, словно маленькая девочка, искренне радовалась своему неожиданному поступку и с восхищением в глазах кружилась под снежным "дождем".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Любопытно, что похожим видео в тот же день на своей странице в Instagram поделилась и телеведущая Катя Осадчая, которая сняла красивые кадры во время прогулки по заснеженному лесу.

Телеведущая надела легкую, но теплую белую куртку свободного кроя и милую шапочку и, замотавшись в шарф, просто наслаждалась снегом, которым мягкими пушистыми хлопьями накрывал и ее, и деревья, и землю. При этом Катя Осадчая самозабвенно улыбалась самой неповторимой улыбкой и наслаждалась снежной погодой.

"Радость от погоды, когда понедельник - выходной",- подписала свою публикацию Катя Осадчая и сразу же нашла поддержку у своих поклонников.

"Правильно! Надо радоваться! И Вы отлично проводите время!", "Хорошо!!!", "Wow", "Катюша, ты как в сказке",- написали фолловеры в своих комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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