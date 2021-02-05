Наталья Могилевская заинтриговала поклонников, задав провокационный вопрос о «бывшей» любви

Известная певица, Наталья Могилевская обожает привлекать к себе внимание, не так давно певица стала вновь частым гостем звездных тусовок и шоу-программ. Как передает Politeka.net, Могилевская также активно "живет" в Инстаграм, где в одном из последних постов заинтриговала фанатов до предела.

Наталя разместила черно-белое фото и задала провокационный вопрос: "Как Вы думаете, может ли вернуться любовь к бывшему через время? С вами такое случалось?", чем вызвала бурю в комментариях. Каждый поклонник, с высоты своего опыта, стал советовать Могилевской и делиться с певицей своим мнением.

Однако многих заинтересовало, о ком именно говорит Наталья. В тегах певица написала о нежности, чувственности.

Фотограф, действительно, запечатлел знаменитость в невероятно нежных тонах. Несмотря на то, что снимок черно-белый, вызывает только теплые чувства. Вероятно из-за того, что звезда "Танців з зірками" надела пушистый наряд, а мейкап добавил образу певицы чувственности.

Фанаты также подчеркнули, что Наташа очень замечательно выглядит и даже поинтересовались диетой и режимами, которые знаменитость соблюдает, чтобы так сногсшибательно выглядеть.

"Наташа, вы очень красивая, вы королева!", "Яке провокуючі питання! 😀", "Яке інтимне питання...", "Якщо у Вас в голові вже посіялось це запитання, то однозначно відповідь Так!", "Оххххх, Наташа😉, в жизни все может быть, и любовь к бывшему тоже может заиграть новыми красками😉. Шанс нужно дать, а вдруг❤️😉😉😉😉👍👍👍", - вот лишь некоторые комментарии фанатов.

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