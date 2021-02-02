Певица Наталья Могилевская обескуражила публику ответами на каверзные вопросы

Как передает Politeka.net, 45-летняя певица опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала вместе с артистом GENA VITER (Геннадием Витером). Последний задал Наталье несколько интересных вопросов о старости.

Звезда, будучи в полупрозрачной черной кофточке, сквозь которую виднелся светлый топ, поделилась своей мудростью.

В частности, Могилевскую спросили, как она относится ко взрослым мужчинам. Певица коротко ответила, что прекрасно. А вот на встречный вопрос, что такое для мужчины возраст, Наталья дала более развернутый ответ.

"Так же как и для женщины... мудрости не добавляет!", - считает певица, мол, тот, кто не работает над собой, глупым и умрет.

"Дряхлеет тельце...", - продолжила она, чем засмущала 47-летнего Витера и заставила его срочно распахнуть рубашку и проверить, как у него там дела.

"А в целом, в 20 лет - то лицо, которое нам дал бог, а в 50 - то, которое мы заслуживаем, - продолжила Могилевская. - Поэтому вот эта вот злобность на лице складывается в определенные морщинки. Как ты жизнь прожил, такая старость тебя и ждет. Возраст не имеет значения, если у тебя красивое сердце!"

Пользователям дали возможность проголосовать, согласны ли они с позицией Натальи - большинство ответили положительно.

Ранее мы сообщали, что певица изумила чувственным черно-белым снимком. Приспустив шубку, она сверкнула соблазнительным декольте.

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