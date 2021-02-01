Популярная украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала размышлениями о потерянной любви

Наталья Могилевская продолжает вести беседы со своими поклонниками в Instagram и в одной из последних публикаций подняла важную и глубокую тему любви. Певица облачилась в меха и заворожила подписчиков глубоким взглядом и нежным образом, пишет Politeka.net.

Наталья Могилевская побаловала поклонников красивым снимком, сделанным в классических черно-белых тонах. Она использовала свой образ из последнего клипа "Натусик", но, изменив дерзкий стиль на более чувственный, поразила фолловеров женственностью и мягкостью.

На портретном фото звезда запечатлена крупным планом, сидя на белом диване. Нежная Могилевская словно тонула в облаке из белого меха своей шубки, которая окутывала плечи и грудь певицы своим мягким прикосновением.

Довольно яркий макияж, подчеркивающий темные глаза Натальи Могилевской, смягчала монохромная гамма, а ее скулы казались более выраженными из-за правильной игры света и тени, которые использовал фотограф певицы.

Певица смотрит в камеру с неуловимой сдержанностью и глубиной мысли. Вероятно, в этот момент она могла задуматься над вечной темой, которую звезда и подняла в своей публикации.

Певица задала вопрос, на который сразу же откликнулось много ее поклонников.

"Как Вы думаете, может ли вернуться любовь к бывшему через время? С вами такое случалось?",- спросила чувственная Могилевская.

Фолловеры в комментариях высказали свое мнение, а также засыпали певицу комплиментами о ее обновленной внешности, которая так поражает преданных фанатов 45-летней Могилевской в последнее время.

"Шикарная", "Куколка", "Красивая, а в эти глаза можно смотреть вечность",- отметили подписчики под публикацией звезды.

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