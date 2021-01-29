Известная певица Наталья Могилевская поразила кадрами без макияжа и с ярким мейкапом

Наталья Могилевская в Instagram Stories показала волшебное преображение своей внешности с помощью профессионального мейкапа, поразив фанатов кадрами "до" и "после", пишет Politeka.net.

Наталья Могилевсткая обновила Stories в котором предложила поклонникам провести день со звездой. На видео звезда без капли макияжа на лице разговаривала с подписчиками и рассказала, что перед съемочным днем ей должны наложить гримм.

Певица говорила с поклонниками, показавшись без макияжа. Стоить отметить, что даже без использования специальных средств и кремов для выравнивания цвета кожи ее лицо было чистым, а кожа - светлой и сияющей. Внимание привлекали аккуратные черные реснички, которые просматривались более отчетливо из-за отсутствия косметики.

Перед нанесением макияжа звезда примеряла много костюмов для предстоящей съемки на фотостудии, а после она доверилась талантливым рукам своего визажиста Юлии.

Пока девушка аккуратными мазками накладывала грим и осветляла выпуклые участки лица с помощью кисти, певица рассказывала о том, как женщина должна себя вести и какую энергию излучать.

Когда работа была закончена, Наталья Могилевская по-настоящему восхитила своим преображением. Ее макияж был выполнен в насыщенных матово-серых тонах с плавным переходом в черное во внешнем уголке век. Мягко подчеркнутые брови визуально подняли вверх мазки светлых теней под ними, а благодаря аккуратно наложенным румянам скулы певицы стали уже. В целом, макияж позволил Наталье Могилевской выглядеть намного моложе своих лет и добавил ее образу яркости и насыщенности.

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