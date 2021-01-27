Популярная украинская певица Наталья Могилевская покорила шикарным видом в леопардовой шубке
Наталья Могилевская в своем Instagram удивила довольно развязной позой в необычном ракурсе и порадовала фанатов свежим видом, пишет Politeka.net.
45-летняя Могилевская в последнее время все больше очаровывает фанатов необычным стилем: певица сменила имидж и примеряет нестандартные для нее образы. В этот раз на своей странице она показала снимок, сделанный в образе певицы из ее последнего клипа "Натусик".
На фотографии Наталья Могилевская позирует полулежа на белом кожаном диванчике. На ней надет белоснежный брючный костюм с открытыми плечами, позволяющий рассмотреть ее ключицы и довольно заметную зону декольте.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так..."
Звезда "1+1" Лидия Таран, которую устранили от эфиров, рассказала о своем состоянии: "Вою, как волк..."
Пристыженная Ани Лорак внезапно покинула Украину, кадры "побега": "Обратно к Киркорову!"
Климат кардинально изменится в 2021 году, к чему готовиться украинцам: "Катастрофы не избежать"
Певица лежит, согнув одну ногу в колене и отведя ее немного в сторону. Наталья Могилевская дерзко смотрит в камеру и слегка улыбается уголками губ. При этом вызывающий образ дополняют меховая шубка с леопардовым принтом, накинутая на плечи, и длинный микрофон с рассцветкой под того же леопарда.
Наталья Могилевская предложила поклонникам выбрать одно из четырех фото, которые она показала в публикации. Снимки были одинаковыми, но два варианта были предложены в цвете, а в остальных звезда использовала классическую монохромную гамму.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонники, как и всегда, пришли в восторг от снимков певицы и в своих комментариях отметили ее превосходную внешность и шикарный образ.
"Леопард это моя слабость! Очень красиво!", "Отлично выглядите", "Как всегда: все!!!", "Моя шикарная Натусик!", "Супер красотка!", "Любой образ подходит", "Красоту нечем не испортить, браво", " Натали, вы супер",- написали фолловеры под сочной публикацией Натальи Могилевской.
Напомним, хулиганку-Могилевскую не признали в дерзком образе с серьгой в носу: "Обаяние потеряла"
Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская огорошила сменой амплуа и обратилась за помощью: "Были бы деньги"
Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская в пеньюаре похвасталась своей формой после праздников: "Фигура топ"