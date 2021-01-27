Популярная украинская певица Наталья Могилевская покорила шикарным видом в леопардовой шубке

Наталья Могилевская в своем Instagram удивила довольно развязной позой в необычном ракурсе и порадовала фанатов свежим видом, пишет Politeka.net.

45-летняя Могилевская в последнее время все больше очаровывает фанатов необычным стилем: певица сменила имидж и примеряет нестандартные для нее образы. В этот раз на своей странице она показала снимок, сделанный в образе певицы из ее последнего клипа "Натусик".

На фотографии Наталья Могилевская позирует полулежа на белом кожаном диванчике. На ней надет белоснежный брючный костюм с открытыми плечами, позволяющий рассмотреть ее ключицы и довольно заметную зону декольте.

Певица лежит, согнув одну ногу в колене и отведя ее немного в сторону. Наталья Могилевская дерзко смотрит в камеру и слегка улыбается уголками губ. При этом вызывающий образ дополняют меховая шубка с леопардовым принтом, накинутая на плечи, и длинный микрофон с рассцветкой под того же леопарда.

Наталья Могилевская предложила поклонникам выбрать одно из четырех фото, которые она показала в публикации. Снимки были одинаковыми, но два варианта были предложены в цвете, а в остальных звезда использовала классическую монохромную гамму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Поклонники, как и всегда, пришли в восторг от снимков певицы и в своих комментариях отметили ее превосходную внешность и шикарный образ.

"Леопард это моя слабость! Очень красиво!", "Отлично выглядите", "Как всегда: все!!!", "Моя шикарная Натусик!", "Супер красотка!", "Любой образ подходит", "Красоту нечем не испортить, браво", " Натали, вы супер",- написали фолловеры под сочной публикацией Натальи Могилевской.

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