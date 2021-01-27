Когда-то эти имена знали единицы, зато сейчас они настоящие звезды
Всегда интересно узнать, какими были звезды в юные годы, и как они изменились, передает Politeka.net. Давайте посмотрим фото знаменитостей тогда и сейчас.
Украинская певица Ирина Билык родилась в апреле 1970 года. Будучи еще светловолосой девочкой, она мечтала о сцене. С пяти лет будущая знаменитость выступала в детском хоре и даже стала солисткой первого коллектива "Солнышко". Далее участия в фестивалях, группе, а позже и сольная карьера. В результате сейчас имя Ирины Билык известно всем.
Наталья Могилевская родилась второго августа 1975 года. С детства она мечтала стать знаменитой вокалисткой. Будущая звезда училась в Киевском эстрадно-цирковом училище и Киевском национальном университете культуры и искусства.
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В 1995 году Наталья записала свои первіе песни и віпустила клип. В результате красотка стала набирать популярность и до сих пор не теряет позиции.
Звезда "Квартал 95" Елена Кравец родилась первого января 1977 года. Светловолосая красотка поступила в Криворожский экономический институт, мечтая стать финансистом-экономистом. Однако судьба распорядилась иначе.
Кравец решила поучаствовать в студенческом КВН, в итоге она попала в команду "Квартала" и сейчас остается его звездой.
Актриса Ольга Сумская появилась на свет 22 августа 1966 года в семье артистов. Глядя на работу родителей, Ольга решила связать свою жизнь с театром. Первый выход на сцену состоялся в пять лет. Сумская училась и развивалась, позже она стала сниматься в фильмах и сериалах. Сейчас актриса считается одной из самых успешных актрис Украины.
Певица Наташа Королева родилась 31 мая 1973 года. С детства будущая звезда пела. С ранних лет артистка появлялась на телевидении. Молодая певица завораживала своим голосом и красотой, и сейчас у нее масса фанатов.
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