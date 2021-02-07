Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась неожиданным фото

Звезда в этот раз решила удивить своих поклонников, сообщает Politeka.net. Красотка, несмотря на загруженный график, находит время на соцсети, где публикует разные фото.

В этот раз Наталья решила позабавить своих подписчиков в Инстаграм. Артистка опубликовала снимок, на котором позирует мягкая игрушка - сиреневый мишка. Звезда натянула на его ножки черные ботфорты на каблуках.

Артистка выдала мишку за себя, написав: "Лень сегодня мне было краситься 💜💜💜".

За 14 часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Купила сапоги,но некуда обуть...😆👍🤫💋🤪", "Шоу "Маска", "Тебе и так хорошо !🔥👌🤣🤣", "Тю))) а что так можно было?😍🔥🔥🔥🔥", "Ой класс, 🤣 Ждёт мишка наверное подарок на день влюблённых!", "Боже, как Вы изменились 😘😘😘😍😍", "Я сначала подумала это костюм 😂😂😂", "Как мило😁😁😁😁🐻🐻🐻❤️❤️❤️", "Натали, это круто лучше вас нет никого ♥ ️ ♥ ️ ♥", "Как мило😍💜", "😂😂😂😂😂 Наташа, ну Вы и умеете рассмешить👏👏👏👏👍👍👍🔥🔥🔥 5 баллов за идею. Молодцы, креативно и со вкусом 👍👍👍👏❤️🤗", "🔥 И правильно! 😘", "Не подошли 😂👍🏻", "лень это страшная сила 🙈😂💜", "А Вам идёт 😂😂😂 какие ножки 😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Наталья Могилевская призналась, что с детства не любит завтракать по утрам, поэтому для нее этот прием пищи всегда был проблемой.

Впрочем, она нашла для себя завтрак, который ей подходит: семена чиа, овсяное молоко, сироп агавы и ягоды.

Напомним, Могилевская решилась показать Олю Полякову в реальной жизни и тут же пожалела: "Как с дачи ехала..."

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