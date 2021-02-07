Популярная украинская певица Наталья Могилевская удивила «мужским» голосом и рассказала о новой прическе
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым забавным видео на своей странице в ТикТок.
Как известно, 45-летняя Могилевская старается не отставать от молодежи и следовать всем модным тенденциям. Она не обошла стороной и создание забавных видео для популярной соцсети.
Так, на новых кадрах Могилевская решила разыграть смешную сценку с одной из блогеров. На кадрах певица неожиданно начинает «говорить» мужским голосом под наложенный на видео трек:
«Ой, какая красота!», - «произносит» Могилевская с характерным акцентом.
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Девушка на видео благодарит ее, однако певица тут же парирует:
«А че «спасибо»? Я про себя вообще-то, я себе прическу новую поставил», - говорит певица и довольно ухмыляется.
В подписи артистка поинтересовалась у подписчиков, как у них с настроением.
Поклонники тут же принялись комментировать ее публикацию.
«глядя на тебя счастье», «Видео очень понравилось», «Вы очень красивая», - пишут люди.
Напомним, мы рассказывали, что Наталья Могилевская призналась, что с детства не любит завтракать по утрам, поэтому для нее этот прием пищи всегда был проблемой.
Впрочем, она нашла для себя завтрак, который ей подходит: семена чиа, овсяное молоко, сироп агавы и ягоды.
Напомним, Могилевская решилась показать Олю Полякову в реальной жизни и тут же пожалела: "Как с дачи ехала...".
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