Детективы шоу «Маска» не смогли отгадать, кто скрывался от них в образе горделивого Павлина, и были шокированы, узнав ответ

13 февраля в эфир вышел очередной эпизод популярно программы, где зрители вместе со звездными детективами – Олей Поляковой, Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и Дзидзьо, отгадывают, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

В финале выпуска украинцы наконец узнали, кто же выступал в образе Павлина. Этой участницей оказалась певица Ирина Федишин.

При этом, никто из детективов не смог отгадать ее личность. Когда она сняла маску, все они на какое-то время замолчали от изумления.

«Что ж это вы так? Не узнали ни разу! Я даже обижалась! Дзидзьо! Вместе кофе пили, думаю: «Дзидзьо меня точно разгадал»…Оля говорит: «Это мужчина» на первом эфире…», - возмутилась Федишин.

Полякова объяснила, что ноги певицы показались ей накачанными.

«Какие тупые!», - добавила Оля с искренним сожалением в голосе. Судя по всему, она имела в виду себя и других детективов, которые не смогли раскрыть личность «маски».

Украинцы также признались, что не ожидали увидеть под маской именно Федишин.

«Неожиданно», «Египетская сила, не угадал бы никогда в жизни», «Я в шоке. Видела Ирину вживую, а почему тут не догадалась. Умничка Иришка», «Очень удивлена правда», - пишут люди.

Напомним, Данилко решился на крайности из-за шоу "Маска", артиста не остановить: "Разденусь догола и буду здесь...".

Как сообщала Politeka, выяснилось, под какой "Маской" может скрываться любимчик Андрея Данилко: "Все указывает на него!".

Также Politeka писала, что Данилко не смог угнаться за Винником на шоу «Маска», насмешив украинцев: «Вот и весь уровень…».