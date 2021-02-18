Вариантов было очень много

Зрители шоу "Маска" вместе со звезными детективами — Настей Каменских, Олей Поляковой, Андреем Данилко, Олегом Винником и DZIDZIO — продолжают ломать голову на тем, кто же скрывается под яркими костюмами

На официальной странице шоу "Маска" в Instagram появилось горячее обсуждение того, какая украинская звезда может скрываться под маской Козы, передает Politeka.net.

Отметим, в третьем эфире "Маски" Андрей Данилко решил спросить у Козы, знакомы ли они, и получил отрицательный ответ. А Настя Каменских предположила, что под маской скрывается взрослый человек, лет 50-60.

Дискуссия в Сети началась с трех предложенных вариантов: Леся Никитюк, Ольга Сумская и Маша Ефросинина.

Украинцы же в комментариях высказали самые разнообразные предположения: "По поведению Козы - Леся Никитюк🐐; С первого эфира думаю на Ефросинину) не знаю почему😂; Холоденко; Катя Осадчая; Ольга Сумская; Думаю, что ни одна из указанных не является козой; Никитюк 10000%; Оля Цибульская; По-любому Джамала😍; Чисто по голосу, в первом эфире услышала свою любимую исполнительницу Наталью Могилевскую 😉хотелось бы верить, что она под маской💕; думаю, что там Вера Брежнева или Лена Кравец".

Напомним, Андрей Данилко проболтался Розе на шоу "Маска", что давно женат: "Я по пьяни могу..."

Как сообщала Politeka, Полякова аж завопила, поняв, кто Стрекоза на шоу "Маска", момент попал на видео: "Я говорила вам!".

Также Politeka писала, что ведущий шоу "Маска" Остапчук показал пузатенькую жену, наделав шуму в сети: "Это все на Мальдивах беременеют?".