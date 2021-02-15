Стрекоза окончательно запутала детективов на шоу "Маска"

Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" восхищает своими незабываемыми и фееричными выступлениями артистов, которых до сих пор не могут разгадать детективы. В этот раз настоящий фурор среди судей произвело выступление персонажа под маской Стрекозы, которое опубликовали на официальной странице проекта в Instagram.

Выход на сцену шоу "Маска" "Стрекозы" в который раз заинтриговал и поклонников проекта, и самих детективов, которые никак не могут рассекретить этот персонаж. После выступлений, в которых "Стрекоза" пела женским голосом, она снова ввела в заблуждение звездное жури своим изменившимся голосом.

В репертуаре "Стрекозы" в этот раз оказалась знаменитая песня Rag'n'Bone Man "Human", которая в ее исполнении прозвучала невероятно мощно и заворожила глубоким звучанием. "Стрекоза" спела отчетливым мужским голосом, полностью запутав судей таким неожиданным маневром.

Настя Каменских не могла сдержать эмоций от удивления и прикрывала удивленное лицо руками, испытывая восхищение, но больше всех была поражена Оля Полякова. Она выкрикивала "Это мужчина!", "Я говорила вам!" и не могла оторвать глаз от таинственной маски Стрекозы. Она даже приоткрыла рот от удивления и непонимания, кто ж там прячется.

Поэтому главным для детективов теперь стал вопрос: мужчина или женщина скрывается за этим колоритным и многогранным персонажем. Вместе с детективами этот секрет пытались разгадать и украинцы, которые неотрывно следят за эфирами "Маски". В своих предположениях фанаты все чаще стали называть имя певицы Зианджи, которая умеет петь разными голосами.

"Это Боря Апрель или Зианджа", "Думаю, там Борис Апрель", "Отчетливо слышна Зианджа", "Травести дива Монро", "Очень похоже на Монро... Я в тот раз думала,- Марув", "Это девушка, умеет хорошо изменять голос",- написали фолловеры в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

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