Настя Каменских покорила новым роскошным образом, в котором она появилась на шоу «Маска»

Популярная украинская певица решила превзойти саму себя, примерив изысканное вечернее платье.

Так, звезда появилась в новом выпуске программы в бархатном платье роскошного шоколадного оттенка. Облегающий наряд с необычными плечиками и корсетом идеально подчеркнул стройную фигуру певицы и ее загорелую кожу.

На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм уже успели сравнить новый образ Каменских с ее нарядом для предыдущего выпуска шоу. Тогда Настя появилась на съемочной площадке в шелковом платье глубокого изумродного оттенка с открытым плечом.

Украинцам предложили выбрать, какой образ певицы оказался более удачным. Впрочем, мнения по этому поводу разделились. Однако, можно заметить, что с небольшим отрывом все же побеждает первое платье изумрудного цвета.

«Я вот смотрю выбираю какой самый лучший но не могу никак выбрать ведь два образа невероятно интересные», «Обожаю её в любом наряде», «Образ, где она за столом, а не на нем», «Главное не наряд, а как себя ведёт...при таком поведении-ни один наряд не поможет», «Мне 1 больше нравится», «Везде хороша», - пишут люди.

Напомним, Каменских случайно засветила на видео роскошное семейное гнездышко с Потапом: "Круче уже некуда".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских с Потапом устроили дикие "покатушки" на ледянках: «Мама с собачкой - это нечто».

Также Politeka писала, что Каменских с новой прической и в растянутом спортивном костюме удивила имиджем: "Брюнетка жжет".