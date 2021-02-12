Украинская певица Настя Каменских, которая недавно потеряла отца, продолжает бороться со стрессом

После потери отца Настя заговорила о позитиве, о важности развития и начала активно говорить о своей учебе и показывать, как занимается. Судя по постам на фан-аккаунтах, также Каменских продолжает снимать комичные ролики в Тик-ток, чтобы отвлечься.

Одно из таких видео удивило фанатов. В небольшом ролике Каменских решила показать, как танцует в простом спортивном костюме и без макияжа. Однако при этом можно увидеть, что на Насте парик с длинными черными локонами, а также шапка, частично его скрывающая.

Повеселившись на камеру, звезда слегка улыбнулась и покружилась в новом образе.

«Я всегда верю, что самое важное - ценить каждый момент. Каждый день замечать красоту, быть благодарным за возможность жить в этом мире, обнимать близких, любить и чувствовать, как любят тебя», - написала Настя пару дней назад в Инстаграм.

Примечательно, что звезда все чаще показывает себя без прикрас.

Ранее Настя поделилась домашними кадрами из застолья с близкими. В простой майке, без макияжа и укладок, звезда позировала рядом с мамой, мужем и друзьями.

«Настя, спасибо тебе», «Безумно любим, и благодарим за всё, что вы делаете для нас», «Девочка, душевная красота веет от тебя, счастья», «Красавица брюнетка жжет», «Настенька, мы тебя очень любим, счастья, любви тебе красивая малышка❤, все благодаря тебе», - пишут к комментариях под постами звезды.

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