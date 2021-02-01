Украинская певица Настя Каменских, жена рэпера Потапа, призналась, как переживает потерю отца и рассказала о главном уроке

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась откровением в эфире передачи "Ранок з Україною".

Каменских призналась, что основное, чему ее научили родители – это любить.

«Мои родители научили меня любить, показали, что такое любовь. Я с детства видела между ними любовь, страсть. Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена. Мой папа всегда говорил: "Все неважно – ни деньги, ни карьера. Самое главное – это солнечный удар, который ты ощутишь от своей любви», – рассказала артистка.

И она отметила, что смогла это испытать.

"У меня есть мой муж, моя поддержка, моя любовь", – подытожила она.

Вместе с тем она призналась, что небольшие разногласия с Потапом у нее бывают, хотя до серьезных ссор не доходит.

Каменских рассказала, что после смерти родителя захотела жить еще больше.

«Жизнь такая быстрая, оп и все. Мне после того, как папу потеряла, мне еще захотелось больше жить, еще стало интересней, потому, что я понимаю, что вот так, хлоп и вообще…» - рассказала певица на Радио NRJ.

Каменских также добавила, что с помощью своей новой песни смогла еще раз сказать отцу, как его любит.

«Мой папа всегда был очень веселым человеком, и я точно знаю, что если бы он был сейчас тут, он бы сказал: «Нет, не отменяй». Она ему очень нравилась. Он знал, что в съемке участвовала моя мама. Он очень ждал. Так сложилось, что у вселенной были свои планы. Но я знаю, что он все равно увидит, услышит. И он всегда будет с нами», - добавила Настя.

Напомним, что убитая горем Каменских показала свою маму, внезапно ставшую вдовой: "Настя, мои соболезнования...".

Как сообщала Politeka, уставшая Каменских выплеснула все свои чувства в лирическом видео после смерти отца: "Мурашки по коже".

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